Vasco da Gama vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Sudamericana

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El duelo entre Vasco da Gama y Olimpia correspondiente a la fecha 3 del grupo G se disputará en el São Januário desde las 18:00 horas, el jueves 30 de abril.

Así llegan Vasco da Gama y Olimpia

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Audax Italiano.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada anterior, Olimpia igualó 0-0 el juego frente a Barracas Central..

Con 4 puntos y 2 goles anotados, Olimpia busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo G ante Vasco, colero de la zona que ha recaudado 1 unidad y 1 tanto.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Valenzuela Sáez.

Fechas y rivales de Vasco da Gama en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olimpia en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 4: vs Barracas Central: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Vasco da Gama y Olimpia, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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