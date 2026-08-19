España - LALIGA 2026 - 2027

Valencia vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

Toda la previa del duelo entre Valencia y Celta. El partido se jugará en el estadio Mestalla el sábado 22 de agosto a las 13:30 horas.

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MeridianoBet
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:44 pm
Valencia vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga
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El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Celta.

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 1: vs Betis: 25 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Deportivo: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Barcelona: 6 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 1: vs Osasuna: 27 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Getafe: 7 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Celta, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

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