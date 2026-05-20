Valencia vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

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Por la fecha 38 de la Liga, Barcelona y Valencia se enfrentan el sábado 23 de mayo desde las 15:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Barcelona

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 4-3. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 3-1 a Betis en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 3 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona sacó un triunfo, con un marcador 6 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 46 puntos (12 PG - 10 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 94 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (31 PG - 1 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 4 Atlético de Madrid 69 37 21 6 10 22 9 Valencia 46 37 12 10 15 -11

Horario Valencia y Barcelona, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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