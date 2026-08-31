US Open: Alex De Minaur se estrena ante el debutante Andrea Guerrieri en Nueva York

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El australiano Alex De Minaur inicia la defensa de sus puntos de cuartos de final en el US Open enfrentándose al italiano Andrea Guerrieri, procedente de la fase previa. Tras una gira sobre pista dura algo irregular en territorio norteamericano, el número siete del ranking ATP busca afianzar sus sensaciones ante un rival que disputará su primer cuadro principal en Nueva York.

Alex De Minaur: Solidez y desgaste desde el fondo de la pista

A pesar de registrar un balance discreto de 5-3 durante la gira previa de cemento, De Minaur se consolida como uno de los tenistas más consistentes en las primeras rondas de los torneos de Grand Slam. El australiano ostenta una efectividad notable en la devolución al convertir el 52% de sus oportunidades de quiebre, cualidad que complementa con una velocidad de piernas letal para alargar las jugadas y forzar el error no forzado de sus rivales.

Con tres presencias en cuartos de final durante sus últimas seis apariciones en Flushing Meadows, el tenista oceánico apela a su jerarquía para imponer un ritmo intenso con tiros planos y bajos, restándole tiempo de reacción a un oponente poco habituado a este nivel de exigencia.

Andrea Guerrieri: Ritmo en la qualy y reto sobre pista rápida

El tenista italiano firma un tramo positivo con ocho victorias en sus pasados diez compromisos, impulsado por tres triunfos seguidos en la fase de clasificación del torneo neoyorquino. A pesar de haber superado la qualy, Guerrieri ha desarrollado la mayor parte de su campaña en el circuito Challenger y sobre canchas de arcilla, por lo que la velocidad del cemento estadounidense representa una prueba de fuego para su desplazamiento.

Guerrieri sostiene su servicio en el 72% de los casos, un número que podría quedar expuesto ante la intensidad al resto de De Minaur, especialmente considerando la vulnerabilidad de su segundo saque frente a jugadores del top 10.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Antecedentes de Grand Slam: Alex De Minaur ha alcanzado la instancia de cuartos de final en tres de sus últimas seis participaciones en el US Open.

Inexperiencia en el cuadro principal: Andrea Guerrieri afronta su primer partido oficial en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam.

Rendimiento al resto: De Minaur registra un 52% de efectividad en conversión de puntos de quiebre durante la presente temporada.

Jugada ganadora de MeridianoBet

La diferencia de jerarquía, el ritmo de juego a cinco sets y la capacidad defensiva del jugador australiano apuntan a un compromiso dominado por el favorito de principio a fin.

Mercado recomendado: Hándicap de juegos: Alex De Minaur (-8.5)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González