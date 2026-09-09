US Open 2026: Sabalenka y Pegula reeditan su gran rivalidad en semifinales

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Por tercer año consecutivo, la pista dura de Nueva York será el escenario donde Aryna Sabalenka y Jessica Pegula se crucen en las rondas decisivas de este Grand Slam. Con el billete a la gran final en juego, ambas tenistas protagonizan una de las rivalidades más intensas del circuito femenino, enfrentándose esta vez en busca de la gloria en el último Major de la temporada.

Historial directo y momento de forma

El historial entre ambas jugadoras registra 13 enfrentamientos oficiales, con un dominio claro para la bielorrusa de 9 victorias sobre 4. Sabalenka venció a Pegula en la final de 2024 y en las semifinales de 2025 en Flushing Meadows. Sin embargo, la estadounidense sabe lo que es superar a la número uno, tras imponerse en su último cruce sobre el césped de Berlín.

Sabalenka llega defendiendo el título y mostrando un nivel impecable. Apoyada en su potente saque y juego agresivo, solo ha cedido un set en todo el torneo, superando un duro examen en cuartos frente a Linda Nosková. Por su parte, Pegula ha desplegado un tenis sólido y paciente desde el fondo de la pista, remontando un exigente duelo ante Emma Navarro para inscribir su nombre en la penúltima ronda.

Factores decisivos para el encuentro

Dominio cara a cara: Sabalenka sostiene la ventaja psicológica en el historial directo (9-4) y conoce las claves para neutralizar el juego de Pegula en pista dura.

Potencia vs. Consistencia: La clave del partido estará en el ritmo. Mientras Sabalenka buscará acortar los puntos con agresividad, Pegula intentará alargar los intercambios para forzar el desgaste de su rival.

Efectividad reciente: La bielorrusa ostenta un 59% de juegos ganados en sus últimos 10 compromisos.

Selección y pronóstico de MeridianoBet

Dada la solidez mostrada en los momentos bajo presión y su superioridad táctica sobre cemento, la campeona defensora parte como la principal favorita para asegurar su boleto a la definición del torneo.

Victoria directa: Aryna Sabalenka (-204)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González