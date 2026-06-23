Uruguay enfrenta a España con la necesidad de asegurar su pase

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Uruguay y España correspondiente a la fecha 3 del grupo H se disputará en el estadio Guadalajara desde las 20:00 horas, el viernes 26 de junio.

Nada está definido en el Grupo H. A falta de una jornada, los cuatro seleccionados conservan opciones de avanzar y la lucha por los dos boletos directos a los dieciseisavos promete una definición cargada de tensión.

España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en el debut, reaccionó con autoridad en la segunda fecha al golear 4-0 a Arabia Saudita. El conjunto de Luis De La Fuente depende de sí mismo para terminar en la primera posición y buscará cerrar la fase de grupos manteniendo el invicto.

Uruguay, en tanto, suma dos puntos luego de empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan obligados a sumar para no comprometer su clasificación y mantiene opciones matemáticas de finalizar en lo más alto de la zona si logra imponerse en este compromiso decisivo.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Uruguay y España, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.