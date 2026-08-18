UFC: Fazil y Brito encabezan la Semana 2 del Dana White's Contender Series

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El octágono del UFC APEX en Las Vegas vestirá sus mejores galas este 18 de agosto para albergar el combate estelar de la Semana 2 en la décima temporada del Dana White's Contender Series. El ascendente peleador Namo Fazil mide fuerzas ante el experimentado brasileño Kaik Brito en un duelo de peso wélter (170 libras) donde el verdadero premio no es un cinturón, sino el codiciado contrato para ingresar formalmente al elenco de la UFC.

Namo Fazil: Dinamismo, racha victoriosa y peligro en la lona

Namo Fazil afronta la oportunidad más importante de su carera profesional respaldado por una imponente racha de siete victorias consecutivas y un récord global de 10-1. El peleador superó el pesaje oficial sin inconvenientes al detener la báscula en las 170,5 libras, confirmando su óptima preparación para el pesaje y la contienda.

En su presentación más reciente durante el evento MVP MMA 1 disputado en mayo, Fazil exhibió la versatilidad de su juego en el piso al finalizar a Jake Babian mediante una sumisión en el segundo asalto. Tras acumular experiencia en promotoras de calibre internacional como ONE Championship, Fazil llega en el cénit de su nivel físico y mental.

Kaik Brito: Experiencia de campeón y segunda oportunidad de contrato

Por su parte, Kaik Brito firma un expediente profesional de 19 combates ganados y 6 caídas, arribando a Las Vegas con los credenciales de haber sido campeón de peso wélter en la promotora europea OKTAGON MMA. En febrero pasado, el brasileño se adueñó del cetro vacante tras noquear a Ronald Paradeiser con un vistoso golpe giratorio en el tercer asalto.

Brito regresa al Contender Series tres años después de su primera aparición en 2023, cuando cayó por decisión mayoritaria ante Oban Elliott. Con mayor madurez dentro del octágono y un poder de nocaut comprobado en el circuito internacional, el peleador paulista busca redimir aquella actuación y asegurar su boleto a la empresa líder de artes marciales mixtas.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Racha activa: Namo Fazil encadena siete triunfos consecutivos, definiendo su último combate por la vía de la sumisión.

Recorrido y poder: Kaik Brito ostenta casi el doble de peleas profesionales (19-6) y llega tras conseguir el título de OKTAGON por la vía del nocaut.

Antecedente en Las Vegas: Brito ya conoce la dinámica de pelea en el UFC APEX, ajustando su estrategia tras quedarse cerca del contrato en su intento anterior.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Aunque Brito cuenta con un recorrido más extenso ante rivales de nombre en Europa, el momento de forma, el dominio en la lucha de piso y la contundencia exhibida por Fazil en sus recientes salidas le otorgan una ligera ventaja para controlar el ritmo del combate.

Mercado recomendado: Ganador del combate: Namo Fazil Victoria

Cuota: -190

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González