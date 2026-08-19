Italia - Serie A 2026-2027

Udinese vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Como 1907, que se jugará el sábado 22 de agosto desde las 12:30 horas en el estadio Stadio Friuli. Dirige Alberto Arena.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:43 pm
Udinese vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1
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Udinese y Como 1907 se enfrentarán el próximo sábado 22 de agosto en la primera fecha del campeonato , desde las 12:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadio Friuli.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

Alberto Arena fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Monza: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Lazio: 7 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Inter: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Cagliari: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Napoli: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Genoa: 4 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Parma: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Frosinone: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Como 1907, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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