Turquía vs. Francia: Zinedine Zidane debuta al mando de Les Bleus en la Nations League

La UEFA Nations League abre el telón del Grupo A1 en el Kocaeli Stadyumu de İzmit con un choque cargado de alicientes. Para Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, representa su debut absoluto en la élite de la Liga A. Por su parte, Francia arranca una nueva etapa histórica con Zinedine Zidane haciendo su estreno oficial en el banquillo galo. Con plantillas de enorme caudal en ataque, el escenario está servido para una jornada de alto volumen ofensivo.

Historial directo y dinamismo de plantilla

Aunque los antecedentes entre ambas selecciones son acotados, la escuadra turca logró mantenerse invicta en sus dos duelos oficiales previos más recientes.

Turquía: La convocatoria de Vincenzo Montella ratifica la columna vertebral otomana con figuras clave como Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Orkun Kökçü y Arda Güler. Con la explosividad de Kerem Aktürkoğlu y Barış Alper Yılmaz en las bandas, los locales buscan explotar la velocidad en las transiciones ante su afición.

Francia: Zidane debuta con una profunda nómina en la que conviven referentes de talla mundial como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise con nuevos talentos convocados para el recambio generacional. La escuadra francesa mantiene una media superior a los dos goles anotados por partido en sus últimos registros internacionales.

Factores clave para el compromiso

Efectividad realizadora: Francia registra goles en 16 de sus pasados 18 encuentros oficiales, mientras que Turquía anotó en 10 de sus últimos 13 compromisos.

Generación por las bandas: La media combinada de saques de esquina de ambos conjuntos supera los 12 córners por presentación en sus pasadas actuaciones.

Rendimiento individual: Michael Olise acumula una participación directa en el gol constante en sus más recientes apariciones internacionales y de club.

Selección oficial en MeridianoBet

Ante el potencial anotador que concentran ambos frentes y el acople propio de los esquemas tácticos en la primera jornada, los mercados de goles destacan como el principal foco de interés.

Pronóstico recomendado: Total de goles: Más de 3.5 (+101)

Mercado alternativo: Ambos equipos anotan: Sí (-167)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González