Túnez busca despedirse con una alegría ante un Países Bajos ya clasificado

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El cotejo entre Túnez y Países Bajos, por la fecha 3 del grupo F del Mundial, se jugará el próximo jueves 25 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Kansas City.

Países Bajos ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto de la zona, mientras que Túnez llega sin posibilidades matemáticas de avanzar tras sufrir dos derrotas consecutivas.

La selección africana afrontará su último compromiso mundialista con el objetivo de cerrar su participación de la mejor manera posible. Las Águilas de Cartago debutaron con una dura derrota por 5-1 frente a Suecia y luego volvieron a caer, esta vez por 4-0 ante Japón.

Por su parte, la Naranja Mecánica llega a la última fecha con el pase a la siguiente fase asegurado y como líder del Grupo F. El conjunto neerlandés inició su camino con un empate 2-2 frente a Japón y luego mostró toda su contundencia al golear por 5-1 a Suecia.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Túnez y Países Bajos, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

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