Troyes vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

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Troyes y Paris comenzarán, el próximo sábado 22 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Ligue 1. El duelo se jugará desde las 14:45 horas, en el estadio Stade de L'Aube.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marc Bollengier.

Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Lorient: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs RC Strasbourg: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lille: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Nice: 30 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Olympique de Marsella: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Olympique Lyon: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Troyes y Paris FC, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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