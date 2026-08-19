Francia - Ligue 1 2026-2027

Troyes vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Troyes y Paris FC se enfrentan en el estadio Stade de L'Aube, con el arbitraje de Marc Bollengier. El duelo se jugará el sábado 22 de agosto desde las 14:45 horas.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:48 pm
Troyes vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
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Troyes y Paris comenzarán, el próximo sábado 22 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Ligue 1. El duelo se jugará desde las 14:45 horas, en el estadio Stade de L'Aube.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marc Bollengier.

Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Lorient: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs RC Strasbourg: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lille: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Nice: 30 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Olympique de Marsella: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Olympique Lyon: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Troyes y Paris FC, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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