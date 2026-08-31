Toulouse y Lille abren la fecha

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El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1 se jugará el próximo jueves 3 de septiembre a las 14:45 horas.

Así llegan Toulouse y Lille

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse consiguió sólo un punto en su último partido frente a Stade Brestois, tras igualar 2-2.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con PSG..

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille resultó vencedor por 0 a 4.

El local está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 6 2 2 0 0 3 2 Paris FC 4 2 1 1 0 3 3 Lille 4 2 1 1 0 2 4 Olympique Lyon 4 2 1 1 0 2 16 Toulouse 1 2 0 1 1 -2

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Lorient: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Troyes: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Toulouse y Lille, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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