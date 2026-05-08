Toulouse vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Ligue 1

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El duelo entre Toulouse y Olympique Lyon correspondiente a la fecha 33 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 15:00 horas, el domingo 10 de mayo.

Así llegan Toulouse y Olympique Lyon

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse venció 2-1 a RC Strasbourg en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 3. En ellos, recibió 13 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon venció en casa a Stade Rennes por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Toulouse.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 41 puntos (11 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 60 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (18 PG - 6 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Bastien Dechepy.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 70 31 22 4 5 43 2 Lens 64 31 20 4 7 28 3 Olympique Lyon 60 32 18 6 8 18 4 Lille 58 32 17 7 8 16 10 Toulouse 41 32 11 8 13 0

Fecha y rival de Toulouse en el próximo partido de la Ligue 1

Fecha 34: vs Nantes: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Olympique Lyon en el próximo partido de la Ligue 1

Fecha 34: vs Lens: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Toulouse y Olympique Lyon, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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