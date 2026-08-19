Francia - Ligue 1 2026-2027

Toulouse vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Olympique Lyon se mide ante Toulouse en el Stadium de Toulouse el sábado 22 de agosto a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Guillaume Paradis.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:49 pm
Toulouse vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
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En la primera jornada de la Ligue 1, el duelo entre Toulouse y O. Lyon se jugará el próximo sábado 22 de agosto, desde las 14:45 horas, en el Stadium de Toulouse.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se impuso por 2 a 1.

Guillaume Paradis es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Stade Brestois: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Lille: 3 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lorient: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Le Havre AC: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Paris FC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Olympique Lyon, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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