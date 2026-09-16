Toulouse vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

El juego entre Toulouse y Le Havre AC se disputará el próximo sábado 19 de septiembre por la fecha 5 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Stadium de Toulouse.
Así llegan Toulouse y Le Havre AC
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, Toulouse se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Lorient. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
El anterior partido disputado entre Le Havre AC finalizó en empate por 0-0 ante Angers. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.
Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Sin triunfos en el torneo, Toulouse acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Jugando fuera de casa, Le Havre AC sólo pudo sumar un punto en cada partido y no ha logrado quedarse nunca con la victoria.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Hakim Ben El Hadj.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lille
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Mónaco
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|3
|Stade Rennes
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|16
|Le Havre AC
|2
|4
|0
|2
|2
|-2
|17
|Toulouse
|2
|4
|0
|2
|2
|-3
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Mónaco: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Le Mans: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Troyes: 24 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs RC Strasbourg: 6 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Lille: 10 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Auxerre: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs PSG: 30 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Lorient: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Toulouse y Le Havre AC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas