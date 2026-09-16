Toulouse vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

El juego entre Toulouse y Le Havre AC se disputará el próximo sábado 19 de septiembre por la fecha 5 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y Le Havre AC

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Toulouse se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Lorient. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

El anterior partido disputado entre Le Havre AC finalizó en empate por 0-0 ante Angers. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Sin triunfos en el torneo, Toulouse acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Jugando fuera de casa, Le Havre AC sólo pudo sumar un punto en cada partido y no ha logrado quedarse nunca con la victoria.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Hakim Ben El Hadj.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 16 Le Havre AC 2 4 0 2 2 -2 17 Toulouse 2 4 0 2 2 -3

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Mónaco: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Le Mans: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Troyes: 24 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs RC Strasbourg: 6 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Lille: 10 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Auxerre: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs PSG: 30 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lorient: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Toulouse y Le Havre AC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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