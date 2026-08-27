Toulouse se enfrentará a Stade Brestois por la fecha 2

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Por la fecha 2 de la Ligue 1, Toulouse y Stade Brestois se enfrentan el sábado 29 de agosto desde las 14:45 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Toulouse

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois terminó con un empate en 2 frente a Le Mans en la pasada jornada.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Olympique Lyon.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 1 punto (1 PE), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4 2 Lens 3 1 1 0 0 3 3 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2 6 Stade Brestois 1 1 0 1 0 0 15 Toulouse 0 1 0 0 1 -2

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Le Havre AC: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs PSG: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Lille: 3 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lorient: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Toulouse, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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