Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

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El juego entre Tottenham y Newcastle United se disputará el próximo sábado 29 de agosto por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas en el Tottenham Hotspur Stadium.

Así llegan Tottenham y Newcastle United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham busca levantarse de su derrota ante Brentford en el Gtech Community Stadium.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Newcastle United finalizó en empate por 2-2 ante Liverpool..

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United lo ganó por 1 a 2.

El local está en el décimo noveno puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo primer lugar en el campeonato (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Brighton and Hove 3 1 1 0 0 4 2 Arsenal 3 1 1 0 0 3 3 Brentford 3 1 1 0 0 3 11 Newcastle United 1 1 0 1 0 0 19 Tottenham 0 1 0 0 1 -3

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Nottingham Forest: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Everton: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aston Villa: 19 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester United: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Coventry City: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Bournemouth: 5 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Leeds United: 14 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Hull City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Coventry City: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aston Villa: 17 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Newcastle United, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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