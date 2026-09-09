Tottenham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Tottenham y Everton se disputará el próximo sábado 12 de septiembre por la fecha 4 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas en el Tottenham Hotspur Stadium.

Así llegan Tottenham y Everton

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Tottenham se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Nottingham Forest.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Everton finalizó en empate por 2-2 ante Manchester United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han marcado 3.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Tottenham lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 8 Everton 5 3 1 2 0 2 18 Tottenham 1 3 0 1 2 -5

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Aston Villa: 19 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester United: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Coventry City: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 24 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Crystal Palace: 31 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Ipswich Town: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Hull City: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chelsea: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Arsenal: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newcastle United: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.