Todo listo para Belmont Stakes 2026: La tercera prueba hípica estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la hípica mundial se traslada este fin de semana a una de las citas más prestigiosas y exigentes del año: la Belmont Stakes. La emblemática carrera, conocida como la prueba de resistencia por excelencia para los purasangres de tres años, reúne a los mejores de la pista donde la fuerza y la velocidad se combinan para definir quién se coronará en la cima de la hípica norteamericana.

Esta es conocida como la tercera carrera de la Triple Corona hípica y la puedes apostar en MeridianoBet.

Este año, la competitividad está en su punto más alto, destacando la presencia de potros que han demostrado un nivel excepcional en las últimas semanas, quienes son: Vitruvian Man (1), Powershift (2), Chief Wallabee (3), Renegade (4), Ottinho (5), Growth Equity (6), Commandment (7), Emerging Market (8) y Golden Tempo (9).

Una carrera de este nivel merece vivirse con la mayor emoción. Demuestra tus conocimientos hípicos, analiza las estadísticas de los potros y arma tu estrategia ganadora en MeridianoBet. Desde acá, el team MBet te recomienda apostar a Golden Tempo, Commandment y Chief Wallabee.

Entra hoy mismo a MeridianoBet.net, sella tu ticket para la Belmont Stakes y juega con los expertos en la plataforma más segura.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González