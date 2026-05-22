Tipos de apuestas de hipismo nacional en MeridianoBet

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La pasión que sientes por el deporte y la tradición favorita de los venezolanos la puedes transformar en ganancias con las apuestas en MeridianoBet.

Aunque en esta oportunidad te presentaremos las apuestas de hipismo nacional, también debes considerar explorar la plataforma donde encontrarás las opciones para jugar y ganar como desees, desde apuestas deportivas y casino en línea, hasta loterías, póker y mucho más.

El 5y6 nacional se vive y se apuesta en MeridianoBet, a continuación, te explicamos los diferentes tipos de apuestas disponibles para que elijas tu estrategia ganadora y empieces a maximizar ganancias.

Al ingresar en la sección de hipismo nacional te encontrarás con cinco (5) tipos de apuesta. La primera es el juego Ganador en el cual se debe acertar el caballo que llegue primero en la carrera designada como válida en el Programa Oficial.

El siguiente tipo de apuesta que aparece es Place donde se tiene que atinar el caballo que gane de primer o segundo lugar de una carrera válida. En cambio, en la Exacta, que es el tercer tipo, se debe acertar ambos caballos, tanto el primero como el segundo.

Si seleccionas la Trifecta, debes acertar a los ejemplares que ganen de primero, segundo y tercer lugar en una carrera válida.

Y, como última opción de tipo de apuesta se encuentra la Superfecta en la cual debes atinar el ejemplar que llegue de primero, segundo, tercero y cuarto lugar.

Es importante aclarar que estas apuestas están disponibles para carreras señaladas como válidas en el Programa Oficial de todas las semanas. Adicional a esto, es obligatorio que los aciertos estén debidamente marcados en el boleto especial para cada juego.

Al ingresar existen otras opciones para incluir en el boleto o ticket y así poder maximizar ganancias.

Desde ya puedes acceder para apostar, jugar, ganar y cobrar seguro en MeridianoBet.net

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González