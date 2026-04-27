Tigre vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Sudamericana

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Tigre recibe el próximo jueves 30 de abril a América de Cali por la fecha 3 del grupo A de la Copa Sudamericana, a partir de las 20:00 horas en Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y América de Cali

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana

Tigre cayó 0 a 1 ante Macará en el Coliseo de Victoria.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

América de Cali llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Alianza Atlético.

Los Diablos Rojos intentarán mantenerse en el liderato del Grupo A, lugar que ocupa con 4 puntos y 3 goles anotados. Por su parte, El Matador se encuentra en el fondo de la tabla y ha logrado sumar 1 unidad y 1 tanto.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Mathías De Armas.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de América de Cali en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 4: vs Alianza Atlético: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Tigre: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Tigre y América de Cali, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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