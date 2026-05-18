Thunder vs. Spurs: Gilgeous-Alexander y Wembanyama chocan en la Final del Oeste

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La postemporada de la NBA llega a su etapa más emocionante este mayo de 2026. Los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, reciben a los San Antonio Spurs en el primer compromiso de la Final de la Conferencia Oeste, una serie que promete máxima intensidad y un choque de estilos de primer nivel.

Oklahoma City Thunder: El poder del vigente campeón

El conjunto local llega a esta instancia con un descanso idóneo tras dominar con autoridad sus series previas con barridas consecutivas ante Phoenix Suns (4-0) y Los Angeles Lakers (4-0). La gran fortaleza de los Thunder radica en su profundidad; incluso en las noches donde su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, recibe marcas dobles, el resto del plantel tiene la capacidad de asumir el rol protagónico.

Puntos clave : Registran una media ofensiva cercana a los 120 puntos y son letales al contraataque gracias a su promedio de 9,7 robos por partido . Además, ostentan un destacado 82,1% de acierto en tiros libres .

Alineación probable: Gilgeous-Alexander, Mitchell, Dort, Holmgren, Hartenstein.

San Antonio Spurs: El factor Wembanyama y la madurez táctica

Por su parte, los comandados en cancha por el pívot francés Victor Wembanyama tuvieron un trayecto más disputado, dejando en el camino a Portland (4-1) y a los exigentes Minnesota Timberwolves (4-2). San Antonio ha demostrado ser un rival sumamente incómodo, habiendo dominado el historial directo reciente frente a Oklahoma en la temporada regular con un registro de 4-1 a su favor.

Puntos clave : Llegan con la puntería afinada tras encestar un 47,4% en triples en su último duelo ante Minnesota. Su propuesta de ritmo alto eleva considerablemente las posesiones por partido.

Alineación probable: Fox, Castle, Vassell, Champagne, Wembanyama.

Tendencias y Estadísticas H2H

El último enfrentamiento entre ambos quintetos data del pasado 5 de febrero, con triunfo para San Antonio por 116-106. No obstante, cuando se juega en el feudo de los Thunder, la primera mitad suele ser de dominio local, promediando 30,26 puntos anotados en el primer cuarto durante el torneo.

Predicción de MeridianoBet

Tomando en cuenta la explosividad de ambas ofensivas y el ritmo acelerado que impone la escuadra de Texas, las proyecciones apuntan a un duelo de alta anotación donde los perímetros e individualidades como Fox y Holmgren serán determinantes.

Jugada recomendada : Total de puntos Más de 220.5 .

Cuota: -116

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González