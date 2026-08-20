Texans buscan reencontrarse con la victoria ante Raiders en la pretemporada de la NFL

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La actividad de la NFL continúa este jueves 20 de agosto con el compromiso de pretemporada entre los Houston Texans y los Las Vegas Raiders en el NRG Stadium. Ambas escuadras buscan realizar ajustes tácticos cruciales antes del inicio de la campaña regular, evaluando la profundidad de sus esquemas ofensivos y la integración de sus alas cerradas dentro del juego aéreo.

Houston Texans: Solidez como local y ajustes tras el debut

Los Houston Texans regresan a casa con el objetivo de corregir errores tras ceder en su primer choque estival frente a los Chargers (7-27). A pesar de ese tropezón reciente, la escuadra texana presume una inercia general sumamente positiva, respaldada por nueve victorias en sus anteriores diez presentaciones generales de la temporada pasada.

El ataque de Houston mantiene una media histórica sólida en casa ante este rival de 23.4 puntos por partido. En los duelos directos recientes, la ofensiva texana ha encontrado la manera de mover las cadenas con consistencia, superando la barrera de las 19 unidades producidas en sus pasados cinco choques frente a la franquicia de Nevada.

Las Vegas Raiders: Segunda prueba para ajustar la ofensiva

Por su parte, Las Vegas Raiders afrontan su segundo examen del mes tras tropezar 14-27 frente a los Arizona Cardinals. El conjunto visitante llega con la tarea urgente de ganar fluidez con el balón, tras haber registrado un promedio de apenas 13.8 puntos por juego en sus últimas diez salidas globales.

El historial entre ambas franquicias muestra paridad en las estadísticas, aunque los Raiders no han podido asegurar un triunfo en el recinto de Houston en sus visitas recientes. Con piezas jóvenes peleando por un puesto definitivo en el roster de 53 jugadores, la ofensiva buscará explotar el centro del campo y mejorar su efectividad en la zona roja.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Producción ofensiva de Houston: Los Texans han anotado más de 19.5 puntos en sus últimos cinco enfrentamientos directos frente a los Raiders.

Cobertura de hándicap: Houston presenta un registro favorable de 12 coberturas de hándicap (+4.5) en sus últimas 14 presentaciones globales.

Dinámica de pretemporada: Ambos entrenadores evaluarán a sus mariscales de campo suplentes y esquemas de pase corto durante la segunda mitad del partido.

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Tomando en cuenta la solidez defensiva que acostumbra a mostrar Houston en su feudo y el rendimiento irregular que arrastra la ofensiva visitante al disputar compromisos fuera de casa, la ventaja de la localía otorga el margen necesario para cubrir la línea directa.

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Cuota: -115

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González