Tarik Skubal al rescate de los Dodgers frente a la revelación ofensiva de los Cardinals

Suscríbete a nuestros canales

Tras caer en los dos primeros compromisos de la serie, donde los St. Louis Cardinals impusieron su bateo con victorias de 13-8 y 8-6, Los Angeles Dodgers buscan evitar la barrida frente a su afición. Aunque los californianos lideran la División Oeste de la Liga Nacional apoyados en su temible alineación, la escuadra visitante ha dominado siete de los últimos diez duelos directos, obligando a los locales a recurrir a su gran incorporación veraniega para intentar evitar un descalabro mayor.

Los Angeles Dodgers: Tarik Skubal busca imponer su jerarquía

Los Dodgers confían la apertura al zurdo Tarik Skubal (8-7, efectividad de 2.84), quien fue adquirido precisamente para liderar la rotación en los duelos de alta exigencia de septiembre. El as estelar atraviesa por un momento pletórico, registrando un ERA de 3.00 en sus últimas cinco salidas y acumulando 25 ponches en sus pasadas 19 entradas de labor.

Con un orden al bate sumamente profundo encabezado por Mookie Betts, Freddie Freeman, Kyle Tucker y el reincorporado Will Smith, la toletería angelina tiene los argumentos necesarios para castigar temprano al pitcheo rival.

St. Louis Cardinals: El novato Quinn Mathews ante su prueba más dura

Por su parte, los Cardinals llegan inspirados tras reencontrarse con su mejor versión ofensiva gracias al aporte de jóvenes promesas como Thomas Saggese y Leo Bernal. Sin embargo, para este compromiso la gerencia de St. Louis enviará al novato zurdo Quinn Mathews (1-2, efectividad de 5.03), quien realizará su primera apertura frente a la potente alineación californiana.

Pese a que Mathews viene de permitir solo una carrera en 5.2 entradas ante Pittsburgh, la inconsistencia mostrada en salidas previas representa un riesgo considerable ante el lineup más completo que enfrentará en su corta carrera.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Poder de ponche: Tarik Skubal registra 25 abanicados en sus últimos 19 episodios lanzados.

Profundidad ofensiva: Los Angeles Dodgers ganan cerca del 60% de sus compromisos disputados en condición de local.

Exigencia para el novato: Quinn Mathews registra una efectividad de 5.03 en sus primeras apariciones dentro de las Grandes Ligas.

Jugada ganadora de MeridianoBet

El notable contraste de experiencia y calidad en el pitcheo abridor entre Skubal y el novato Mathews proyecta un encuentro donde la ofensiva local podrá tomar ventaja suficiente para cubrir la línea de carreras.

Mercado recomendado: Hándicap de carreras: Los Angeles Dodgers (-1.5)

Cuota: -140

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González