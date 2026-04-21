Inglaterra - Premier League 2025-2026

Sunderland vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Nottingham Forest. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el viernes 24 de abril, comenzará a las 15:00 horas.

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Martes, 21 de abril de 2026 a las 08:55 am
Sunderland vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League
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Sunderland recibe el próximo viernes 24 de abril a Nottingham Forest por la fecha 34 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Nottingham Forest

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 3 a 4 ante Aston Villa en el Villa Park. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Burnley. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 4 en su arco.

 

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 46 puntos (12 PG - 10 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 15 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 33 21 7 5 37
2
Manchester City 67 32 20 7 5 36
3
Manchester United 58 33 16 10 7 13
11
Sunderland 46 33 12 10 11 -4
16
Nottingham Forest 36 33 9 9 15 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 35: vs Wolverhampton: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 35: vs Chelsea: 4 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Newcastle United: 10 de mayo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Nottingham Forest, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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