Sunderland vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

Por la fecha 4 de la Premier League, Arsenal y Sunderland se enfrentan el sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas, en el Stadium of Light.
Así llegan Sunderland y Arsenal
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland terminó con un empate en 1 frente a Brentford en la pasada jornada. En las 2 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 3 a favor.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal venció 2-1 a Chelsea en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 6 goles a favor y anotó 1 en contra.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (3 PG).
El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Arsenal
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Hull City
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|4
|Chelsea
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|12
|Sunderland
|4
|3
|1
|1
|1
|0
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Manchester City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Bournemouth: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Leeds United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Coventry City: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Brighton and Hove: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Leeds United: 10 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Everton: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Liverpool: 1 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Sunderland y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas