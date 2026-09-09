Sunderland vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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Por la fecha 4 de la Premier League, Arsenal y Sunderland se enfrentan el sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas, en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Arsenal

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland terminó con un empate en 1 frente a Brentford en la pasada jornada. En las 2 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal venció 2-1 a Chelsea en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 6 goles a favor y anotó 1 en contra.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (3 PG).

El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 4 Chelsea 6 3 2 0 1 1 12 Sunderland 4 3 1 1 1 0

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Manchester City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Brighton and Hove: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bournemouth: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Leeds United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Coventry City: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Leeds United: 10 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Everton: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Liverpool: 1 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Sunderland y Arsenal, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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