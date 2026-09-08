Stade Rennes vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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Stade Rennes enfrentará a Olympique de Marsella, en el marco de la fecha 4 de la Ligue 1, el próximo viernes 11 de septiembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Olympique de Marsella

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de vencer a Angers con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella viene de perder contra Paris FC por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 5.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Olympique de Marsella con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PG - 2 PP).

Olympique de Marsella chocará en la próxima fecha con PSG en "Le Classique". El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 20 de septiembre, a las 15:45 (hora Argentina), y tendrá al estadio Stade Vélodrome como escenario.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 5 Stade Rennes 7 3 2 1 0 2 11 Olympique de Marsella 3 3 1 0 2 1

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Olympique Lyon: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Auxerre: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs PSG: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Troyes: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y Olympique de Marsella, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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