Stade Rennes vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

Francia - Ligue 1 2025-2026

Te contamos la previa del duelo Stade Rennes vs Lorient, que se enfrentarán en el estadio Roazhon Park el próximo sábado 24 de enero a las 12:00 horas. Clément Turpin será el árbitro del partido.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 10:42 am
El duelo correspondiente a la fecha 19 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 24 de enero a las 12:00 horas.

Así llegan Stade Rennes y Lorient

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Le Havre AC, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Mónaco. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.

 

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lorient resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el sexto puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Clément Turpin.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 43 18 14 1 3 19
2
PSG 42 18 13 3 2 25
3
Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22
6
Stade Rennes 31 18 8 7 3 5
12
Lorient 22 18 5 7 6 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 20: vs Mónaco: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lens: 7 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 20: vs Nantes: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Stade Brestois: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Rennes y Lorient, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

