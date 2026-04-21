Francia - Ligue 1 2025-2026

Stade Brestois vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Ligue 1

Todos los detalles de la previa del partido entre Stade Brestois y Lens, que se jugará el viernes 24 de abril desde las 14:45 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de abril de 2026 a las 08:48 am
Stade Brestois vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

Lens y Stade Brestois se enfrentarán en el estadio Stade Francis-Le Blé el próximo viernes 24 de abril desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Lens

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois igualó 1-1 frente a Nantes. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 10 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de un triunfo 3 a 2 frente a Toulouse. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 12 goles y le metieron 8 en su arco.

 

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 37 puntos (10 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 62 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (20 PG - 2 PE - 7 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 63 28 20 3 5 37
2
Lens 62 29 20 2 7 28
3
Lille 54 30 16 6 8 15
4
Olympique Lyon 54 30 16 6 8 15
12
Stade Brestois 37 29 10 7 12 -6
DataFactory

 

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 32: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 32: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs PSG: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Lens, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      MLB NBA SPB NFL Francisco Lindor
      Martes 21 de Abril de 2026
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?