Stade Brestois vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Ligue 1

Lens y Stade Brestois se enfrentarán en el estadio Stade Francis-Le Blé el próximo viernes 24 de abril desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Ligue 1.
Así llegan Stade Brestois y Lens
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois igualó 1-1 frente a Nantes. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 10 goles y registró solo 6 a favor.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens viene de un triunfo 3 a 2 frente a Toulouse. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 12 goles y le metieron 8 en su arco.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se llevó la victoria por 3 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 37 puntos (10 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 62 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (20 PG - 2 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|28
|20
|3
|5
|37
|2
|Lens
|62
|29
|20
|2
|7
|28
|3
|Lille
|54
|30
|16
|6
|8
|15
|4
|Olympique Lyon
|54
|30
|16
|6
|8
|15
|12
|Stade Brestois
|37
|29
|10
|7
|12
|-6
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 32: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 32: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs PSG: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Lens, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas