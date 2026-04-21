Stade Brestois vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Ligue 1

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Lens y Stade Brestois se enfrentarán en el estadio Stade Francis-Le Blé el próximo viernes 24 de abril desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Lens

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois igualó 1-1 frente a Nantes. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 10 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de un triunfo 3 a 2 frente a Toulouse. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 12 goles y le metieron 8 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 37 puntos (10 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 62 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (20 PG - 2 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 28 20 3 5 37 2 Lens 62 29 20 2 7 28 3 Lille 54 30 16 6 8 15 4 Olympique Lyon 54 30 16 6 8 15 12 Stade Brestois 37 29 10 7 12 -6

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 32: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs RC Strasbourg: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 32: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs PSG: 13 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Lens, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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