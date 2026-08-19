Shohei Ohtani y los Dodgers buscan barrer a los Rockies en terreno de Coors Field

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La pirotecnia ofensiva ha sido la gran protagonista en Coors Field durante los dos primeros compromisos entre Los Angeles Dodgers y los Colorado Rockies. Tras acumular un imponente global de 29 carreras en dos jornadas —con triunfos angelinos por 11-5 y 7-6—, la serie concluye en el famoso feudo de Denver con la promesa de mantener la tendencia anotadora en lo más alto.

Los Angeles Dodgers: Poderío encendido en la altitud de Denver

La alineación de Los Ángeles desembarcó en Colorado exhibiendo toda su contundencia tras registrar 18 carreras combinadas en la serie. Shohei Ohtani lidera el ataque tras conectar tres cuadrangulares en los dos juegos previos, alcanzando la barrera de los 30 bambinazos en la campaña, secundado por el despertar de Kyle Tucker y la habitual consistencia de Freddie Freeman.

Para bajar el telón de la serie, el mánager confía en el diestro Roki Sasaki. El novato japonés ostenta un registro de 5-5 con efectividad de 4.64 y WHIP de 1.30. Aunque ha mostrado destellos de ajuste tras la pausa del All-Star Game, su anterior apertura en julio ante los Rockies le costó tres carreras permitidas (incluyendo dos jonrones), confirmando que lanzar en la altitud de Denver exige una precisión impecable.

Colorado Rockies: Respuesta colectiva en el Coors Field

Pese a encajar un par de reveses, la ofensiva de Colorado ha respondido con creces ante su público tras conectar 10 imparables y fabricar seis anotaciones en el choque del martes. A pesar de las ausencias en el lineup, bates como los de Willi Castro, Connor Norby y T.J. Rumfield han sostenido el volumen de producción del conjunto rocoso.

El zurdo Kyle Freeland asumirá el reto de contener el vendaval visitante. Freeland marca un balance complicado de 2-10 con una elevada efectividad de 7.34 y WHIP de 1.55. Si bien viene de firmar una de sus mejores actuaciones del año al lanzar ocho tramos de una sola carrera, medirse ante la artillería pesada de Los Ángeles representa un escenario de alto riesgo para su registro personal.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Anotación desbordada: En los últimos dos duelos en Coors Field se registraron 16 y 13 carreras totales, superando la barrera de las 10.5 unidades.

Historial reciente: Los Dodgers han salido airosos en ocho de sus diez enfrentamientos más recientes frente a Colorado.

Vulnerabilidad en el montículo: Freeland registra un promedio de carreras limpias por encima de 7.00 en la temporada regular.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con una alineación visitante en un momento idóneo de forma frente a un abridor con estadísticas elevadas, sumado a la contención anotadora que ha mostrado Colorado en casa, la proyección apunta a otro partido abultado en la pizarra.

Mercado recomendado: Total de carreras: Más de 10.5 (Over 10.5)

Cuota: -140

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González