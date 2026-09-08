Sevilla vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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Sevilla recibe el próximo viernes 11 de septiembre a Valencia por la fecha 5 de La Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Valencia

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio RCDE Stadium.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de La Liga

En la jornada previa, Sevilla igualó 1-1 el juego ante Espanyol. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 6 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Valencia en partidos de La Liga

Valencia llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 0 a 5. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y recibieron 9.

A Valencia le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 1 visitas no ha podido sumar un solo punto.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Valencia fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 7 Sevilla 7 4 2 1 1 1 20 Valencia 1 4 0 1 3 -8

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Deportivo: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barcelona: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Alavés: 15 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Sociedad: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Valencia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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