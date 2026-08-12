Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

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En la primera jornada de La Liga, los Sevillistas reciben a Rayo el próximo sábado 15 de agosto. El cotejo se jugará desde las 15:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

¿En qué jornada juega el clásico Sevilla?

La fecha 13 será una de las más atractivas para Sevilla, ya que se cruzará con Betis en el Derbi de Sevilla.

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga

Fecha 2: vs Athletic Bilbao: 22 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga

Fecha 2: vs Alavés: 20 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Rayo Vallecano, según país

Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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