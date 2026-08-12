España - LALIGA 2026 - 2027

Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sevilla vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el sábado 15 de agosto, comenzará a las 15:30 horas.

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Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 01:49 pm
Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga
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En la primera jornada de La Liga, los Sevillistas reciben a Rayo el próximo sábado 15 de agosto. El cotejo se jugará desde las 15:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

¿En qué jornada juega el clásico Sevilla?

La fecha 13 será una de las más atractivas para Sevilla, ya que se cruzará con Betis en el Derbi de Sevilla.

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 2: vs Athletic Bilbao: 22 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 2: vs Alavés: 20 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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