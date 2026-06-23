FIFA - Mundial MX-USA-CAN 2026

Senegal e Irak cierran su participación en la fase de grupos

La previa del choque de Senegal ante Irak, a disputarse en el estadio Toronto el viernes 26 de junio desde las 15:00 horas.

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Martes, 23 de junio de 2026 a las 10:37 am
Senegal e Irak cierran su participación en la fase de grupos
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Senegal enfrentará a Irak, en el marco de la fecha 3 del grupo I del Mundial, el próximo viernes 26 de junio a partir de las 15:00 horas, en el estadio Toronto.

La última fecha del Grupo I pondrá en juego los boletos a los dieciseisavos de final. Con la fase de grupos llegando a su fin, los cuatro seleccionados afrontarán una jornada decisiva en la que se definirán las posiciones finales de la zona y los equipos que seguirán en carrera en el Mundial 2026.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Senegal e Irak, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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