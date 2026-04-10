Sella tu cuadro en MeridianoBet con estos datos

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La acción hípica se vive este sábado 11 de abril de 2026 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una emocionante jornada de ocho carreras entre las cuales destaca un evento selectivo.

Dicho compromiso, pautado como la séptima competencia de la tarde y quinta válida para el tradicional 5y6, es el Clásico “Hipódromo Nacional de Valencia”, el cual reunirá a ejemplares de 3 y más años para enfrentarse en la exigente distancia de 1.400 metros.

Dentro del lote de ocho corredores que buscarán la victoria, se encuentran inscritos: Peterose (1), El del Valle (2), King Bulbs (3), Forzesco (4), Shakman (5), Masttery (6), Draxler (7) y Patriley (8). Ante este escenario, MeridianoBet considera que dos opciones sólidas para sellar su cuadro serían los ejemplares 6 y 8.

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R: Valeria González