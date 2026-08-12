Sebastián Báez busca dar la sorpresa ante el ex campeón Grigor Dimitrov en Ohio

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El cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati reserva un duelo vibrante para su jornada inaugural. El ex campeón del torneo en 2017 y ex número tres del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov, regresa a la superficie dura norteamericana para medirse por primera vez en el circuito ante el argentino Sebastián Báez.

Sebastián Báez: Regularidad al saque para frenar al favorito

El tenista sudamericano aterriza en Cincinnati tras firmar una segunda ronda en el Masters de Montreal. Báez ostenta un registro de seis victorias en sus últimos diez compromisos y destaca por la notable efectividad con su primer servicio, alcanzando un 70% de primeros saques metidos y ganando el 78% de los puntos jugados con su servicio.

A pesar de que el cemento no es su superficie predilecta, el argentino ostenta la estadística de haber iniciado siempre con victoria sus participaciones previas en este torneo. Con un promedio de 25 juegos disputados por partido, Báez suele extender las batallas desde el fondo de la cancha, exigiendo el físico de sus rivales en los intercambios largos.

Grigor Dimitrov: Jerarquía y potencia en pista rápida

Por su parte, Grigor Dimitrov reaparece en la gira sobre pistas duras tras su paso por la hierba de Wimbledon y la arcilla europea. El jugador búlgaro, quien no competía sobre cancha rápida desde el pasado mes de marzo, cuenta con la ventaja de que sus características de juego —con una media de diez aces por partido y una efectividad del 78% en puntos ganados con el saque— se adaptan de forma idónea a las condiciones veloces de Ohio.

A pesar del período de inactividad en esta superficie, la experiencia de Dimitrov en torneos de categoría Masters 1000 y su registro histórico en el evento lo posicionan como un escollo de alta exigencia para el debutante argentino.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Antecedente inédito: Será el primer enfrentamiento oficial entre Sebastián Báez y Grigor Dimitrov en el circuito profesional.

Récord en la sede: Báez nunca ha superado la segunda ronda en Cincinnati, aunque registra victorias en todas sus primeras rondas disputadas allí.

Aporte con el servicio: Dimitrov conecta un promedio cercano a los 10 aces por encuentro, lo que le otorga puntos gratis en juegos de servicio clave.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Aunque ambos tenistas llegan con un balance similar en sus pasadas diez presentaciones (6-4), la adaptación natural de Dimitrov a las pistas duras y su superioridad en la generación de tiros ganadores inclinan la balanza a favor del búlgaro en los momentos de mayor presión.

Mercado recomendado: Ganador del partido: Grigor Dimitrov

Cuota: -156

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González