Seattle Storm recibe a Toronto Tempo en un choque marcado por la alta anotación

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La acción del baloncesto femenino de la WNBA se traslada al Climate Pledge Arena, donde Seattle Storm recibe a Toronto Tempo en un choque de la temporada regular. Aunque ambas franquicias se ubican en la parte baja de sus tablas y carecen de opciones de postemporada, el compromiso promete un ritmo electrizante, protagonizado por dos ataques que suelen superar el orden defensivo.

Seattle Storm: Obligadas a responder ante su afición

La escuadra de Seattle intenta frenar un prolongado bache de resultados tras encajar cuatro caídas en sus pasados cinco partidos. Pese a que el balance reciente apenas registra un triunfo en diez compromisos, la ofensiva ha mostrado destellos de respuesta colectiva, elevando su promedio de anotación a 85.1 puntos por juego.

El gran problema para las locales radica en la pintura y el perímetro defensivo. Seattle promedia 87.9 puntos permitidos a lo largo de la campaña, una cifra que ascendió a 92.2 en sus salidas más recientes. Ante la falta de contención bajo el aro propio, el equipo se ve forzado a proponer duelos de ida y vuelta para mantenerse en carrera.

Toronto Tempo: Ritmo anotador en suelo visitante

Por su parte, el conjunto canadiense llega a Seattle con un panorama estadístico similar: apenas una victoria en sus diez presentaciones anteriores y serias dificultades para resguardar su tablero. Toronto permite una preocupante media de 95.1 puntos encajados en este tramo final del calendario.

Sin embargo, el poder ofensivo de la visita se mantiene intacto. Las canadienses promedian 88.6 puntos anotados cuando juegan fuera de casa, respaldadas por un historial directo impecable ante las locales, a quienes derrotaron en sus primeros dos enfrentamientos del año con marcadores de 86-73 y 93-72.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Alta anotación en la carretera: El registro de más de 172.5 puntos totales se ha cumplido en los últimos 10 partidos disputados por Toronto Tempo en calidad de visitante.

Fragilidad defensiva: Ambos conjuntos conceden más de 90 puntos por partido en sus rachas recientes dentro de la WNBA.

Dominio directo: Toronto ha superado los 86 puntos producidos en cada uno de sus duelos previos frente a Seattle.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con dos planteles liberados de la presión clasificatoria que priorizan la velocidad en transición sobre el esfuerzo defensivo, la proyección apunta claramente a un marcador abultado desde los primeros cuartos.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 174.5 (Over 174.5)

Cuota: -113

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González