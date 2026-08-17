¿Se mantendrá la hegemonía? Valkyries reciben a Dallas Wings en la WNBA

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La temporada regular de la WNBA presenta un choque de alto calibre en la duela cuando las Golden State Valkyries reciban a las Dallas Wings. Con ambos cuadros presumiendo esquemas dinámicos e individuales capaces de romper defensas, el compromiso se perfila como una exhibición de ida y vuelta donde el ritmo anotador tomará el protagonismo principal.

Golden State Valkyries: Invicteza en el historial y racha arrolladora

Las Valkyries atraviesan su momento más dulce de la campaña tras firmar una racha de cinco triunfos consecutivos, promediando más de 90 unidades en cuatro de esos compromisos. La franquicia local supera de manera constante su media anual de 84 puntos por juego, impulsada por un ataque fluido que castiga desde el perímetro y en transición.

El dominio de Golden State sobre las texanas es categórico: registran un perfecto 5-0 en sus pasados cinco enfrentamientos directos, incluyendo un categórico triunfo de 94-76 el pasado 7 de agosto. Si bien su defensa concede apenas 76 puntos por encuentro, la propuesta de juego acelerada de Dallas suele empujar sus compromisos hacia marcadores de abultada producción.

Dallas Wings: Ritmo acelerado para desafiar la estadística

Por su parte, las Dallas Wings afrontan el reto con la intención de quebrar la hegemonía del cuadro californiano. A pesar de haber cedido en cuatro de sus últimas cinco salidas, la ofensiva de Dallas se mantiene sumamente competitiva, promediando 89.4 puntos anotados a lo largo del torneo.

Forzar posesiones cortas y elevar las ejecuciones al aro resultará vital para la visita. Dallas ha superado la barrera de las 75.5 unidades en 28 de sus pasados 29 partidos disputados en la liga, demostrando que su capacidad de respuesta al bateo de puntos se mantiene intacta sin importar la condición de local o visitante.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Dominio directo: Golden State Valkyries acumula cinco victorias en fila ante Dallas Wings, ganando por un margen superior a 3.5 puntos en cada uno.

Potencial de visita: Dallas promedia 90.8 puntos anotados cuando juega fuera de casa durante la presente temporada.

Poder de fuego en el arranque: El total del primer cuarto superó la línea de los 39.5 puntos en los últimos cinco choques de Golden State.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con el rendimiento mostrado por ambas ofensivas y la tendencia marcada a disputar partidos de posesiones rápidas, la línea de puntos se presenta atractiva para el volumen de juego esperado.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 161.5 (Over 161.5) .

Cuota: -113

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González