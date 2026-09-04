Se enfrentan Málaga y Levante por la fecha 4

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, Levante enfrenta a Málaga en el estadio la Rosaleda, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de La Liga.

Así llegan Málaga y Levante

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga

Málaga fue derrotado en el Santiago Bernabéu frente a Real Madrid por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de La Liga

Levante viene de vencer a Betis en casa por 5 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y Levante se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 9 Levante 4 3 1 1 1 0 20 Málaga 1 3 0 1 2 -6

Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Celta: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Villarreal: 17 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Getafe: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Barcelona: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Horario Málaga y Levante, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.