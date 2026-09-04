Se enfrentan Everton y Manchester United por la fecha 3

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El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Manchester United enfrenta a Everton en el Hill Dickinson Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Everton y Manchester United

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de empatar ante Bournemouth por 1-1.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de vencer a Ipswich Town en casa por 5 a 2.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Manchester United protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Manchester City, el Derbi de Manchester. Este importante partido, cargado de historia, será el 13 de septiembre, a partir de las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Old Trafford.

El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 7 Everton 4 2 1 1 0 2 10 Manchester United 3 2 1 0 1 1

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Tottenham: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Ipswich Town: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Hull City: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chelsea: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Arsenal: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Manchester City: 13 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tottenham: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Leeds United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bournemouth: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Everton y Manchester United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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