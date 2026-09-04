Se enfrentan Everton y Manchester United por la fecha 3

El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Manchester United enfrenta a Everton en el Hill Dickinson Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.
Así llegan Everton y Manchester United
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de empatar ante Bournemouth por 1-1.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United viene de vencer a Ipswich Town en casa por 5 a 2.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
Manchester United protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Manchester City, el Derbi de Manchester. Este importante partido, cargado de historia, será el 13 de septiembre, a partir de las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Old Trafford.
El encargado de impartir justicia en el partido será John Brooks.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Hull City
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|7
|Everton
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|10
|Manchester United
|3
|2
|1
|0
|1
|1
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Tottenham: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Ipswich Town: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Hull City: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Chelsea: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Arsenal: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Manchester City: 13 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Tottenham: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Leeds United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Bournemouth: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Everton y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas