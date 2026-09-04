Se enfrentan Bologna y Sassuolo por la fecha 3

El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, Sassuolo enfrenta a Bologna en el estadio Renato Dall`Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 3 .
Así llegan Bologna y Sassuolo
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Bologna en partidos
Bologna fue derrotado en el Gewiss Stadium frente a Atalanta por 0 a 1 en el marcador.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos
Sassuolo viene de vencer a Torino en casa por 2 a 1.
En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto y no tiene puntos (2 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Marco Di Bello.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|Inter
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|11
|Sassuolo
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|15
|Bologna
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Napoli: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Torino: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Juventus: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Monza: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas