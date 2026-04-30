Se enfrentan Auxerre y Angers por la fecha 32

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El próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 11:15 horas, Angers visita a Auxerre en el estadio L'Abbé-Deschamps, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Ligue 1.

Así llegan Auxerre y Angers

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre fue derrotado en el Groupama Stadium frente a Olympique Lyon por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y empatado 3 partidos. Le convirtieron 6 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante PSG. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Angers se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 25 puntos (5 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 15 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 69 30 22 3 5 43 2 Lens 63 30 20 3 7 28 3 Lille 57 31 17 6 8 16 13 Angers 34 31 9 7 15 -17 16 Auxerre 25 31 5 10 16 -15

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Nice: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs RC Strasbourg: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y Angers, según país

Argentina: 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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