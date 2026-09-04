Se enfrentan Angers y Stade Rennes por la fecha 3

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El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 11:15 horas, Stade Rennes enfrenta a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Stade Rennes

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers ganó su último duelo ante Auxerre por 3 a 1.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de vencer a Le Mans en casa por 3 a 2.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE).

El encargado de impartir justicia en el partido será Geoffrey Kubler.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 7 3 2 1 0 3 2 Mónaco 6 2 2 0 0 3 3 Paris FC 4 2 1 1 0 3 5 Stade Rennes 4 2 1 1 0 1 9 Angers 3 2 1 0 1 0

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Le Havre AC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Troyes: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Stade Brestois: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Olympique de Marsella: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Olympique Lyon: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Auxerre: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Stade Rennes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

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