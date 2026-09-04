Se enfrentan Angers y Stade Rennes por la fecha 3

El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 11:15 horas, Stade Rennes enfrenta a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.
Así llegan Angers y Stade Rennes
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers ganó su último duelo ante Auxerre por 3 a 1.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes viene de vencer a Le Mans en casa por 3 a 2.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el noveno puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE).
El encargado de impartir justicia en el partido será Geoffrey Kubler.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lille
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|2
|Mónaco
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Paris FC
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|5
|Stade Rennes
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|9
|Angers
|3
|2
|1
|0
|1
|0
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Le Havre AC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Troyes: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Stade Brestois: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Olympique de Marsella: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Olympique Lyon: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Auxerre: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Stade Rennes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas