Sassuolo vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

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Sassuolo enfrentará a Torino, en el marco de la fecha 2 , el próximo sábado 29 de agosto a partir de las 12:30 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Torino

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos

Sassuolo sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Atalanta.

Últimos resultados de Torino en partidos

Torino viene de perder contra Milan por 1 a 2.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Torino con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 3 1 1 0 0 4 2 Inter 3 1 1 0 0 3 3 Lecce 3 1 1 0 0 2 12 Sassuolo 0 1 0 0 1 -1 13 Torino 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos

Fecha 3: vs Bologna: 6 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Juventus: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Monza: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos

Fecha 3: vs Fiorentina: 5 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Roma: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bologna: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Torino, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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