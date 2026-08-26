Sassuolo vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

Sassuolo enfrentará a Torino, en el marco de la fecha 2 , el próximo sábado 29 de agosto a partir de las 12:30 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.
Así llegan Sassuolo y Torino
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos
Sassuolo sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Atalanta.
Últimos resultados de Torino en partidos
Torino viene de perder contra Milan por 1 a 2.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Torino con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Lecce
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|12
|Sassuolo
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|13
|Torino
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos
- Fecha 3: vs Bologna: 6 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Juventus: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Monza: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos
- Fecha 3: vs Fiorentina: 5 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Roma: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Bologna: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Sassuolo y Torino, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas