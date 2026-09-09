Sassuolo recibirá a Juventus por la fecha 4

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El duelo correspondiente a la fecha 4 se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 12:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Juventus

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Bologna, tras igualar 2-2. En las 2 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos

Juventus sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Milan..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 6 Juventus 7 3 2 1 0 3 10 Sassuolo 4 3 1 1 1 0

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos

Fecha 5: vs Monza: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Milan: 11 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Frosinone: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Como 1907: 24 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lazio: 27 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos

Fecha 5: vs Atalanta: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cagliari: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lazio: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Genoa: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Sassuolo y Juventus, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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