CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Santos vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana

En la previa de Santos vs San Lorenzo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 20 de mayo desde las 18:00 horas en el Vila Belmiro. El árbitro designado será Alexis Herrera.

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Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 08:37 pm
Santos vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana
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El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 18:00 horas, San Lorenzo visita a Santos en el Vila Belmiro, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana.

Así llegan Santos y San Lorenzo

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Santos viene de empatar ante Deportivo Recoleta por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 1 derrota, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 0-0 ante Deportivo Cuenca. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y firmaron un empate en 1.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo D. El Ciclón acumula 6 puntos y 4 goles, mientras que Santos necesita remontar posiciones para salir de la última posición, con 3 unidades y 3 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alexis Herrera.

Fecha y rival de Santos en el próximo partido de la Copa Sudamericana
  • Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de San Lorenzo en el próximo partido de la Copa Sudamericana
  • Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Santos y San Lorenzo, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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