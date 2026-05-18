Santos vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana

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El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 18:00 horas, San Lorenzo visita a Santos en el Vila Belmiro, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo D de la Copa Sudamericana.

Así llegan Santos y San Lorenzo

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Santos viene de empatar ante Deportivo Recoleta por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 1 derrota, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 0-0 ante Deportivo Cuenca. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y firmaron un empate en 1.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo D. El Ciclón acumula 6 puntos y 4 goles, mientras que Santos necesita remontar posiciones para salir de la última posición, con 3 unidades y 3 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alexis Herrera.

Fecha y rival de Santos en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de San Lorenzo en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Santos y San Lorenzo, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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