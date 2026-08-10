Santos vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales
Por el partido correspondiente a la llave 6 de la Copa Sudamericana, Santos juega ante Macará el jueves 13 de agosto. El duelo se disputa desde las 18:00 horas, en el Vila Belmiro.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Kevin Ortega Pimentel.
Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
- Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
- Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
Los resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Orense 0 vs Macará 1 (5 de marzo)
- Fase de Grupos: Macará 1 vs América de Cali 1 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Alianza Atlético 0 vs Macará 2 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Macará 0 vs Alianza Atlético 0 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Macará 0 (28 de mayo)
Horario Santos y Macará, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER