Santos vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

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Por el partido correspondiente a la llave 6 de la Copa Sudamericana, Santos juega ante Macará el jueves 13 de agosto. El duelo se disputa desde las 18:00 horas, en el Vila Belmiro.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Kevin Ortega Pimentel.

Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)

: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)

: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril) Fase de Grupos : San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)

: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril) Fase de Grupos : Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)

: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo) Fase de Grupos : Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)

: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo) Fase de Grupos : Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)

: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo) Playoffs Octavos : UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)

: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio) Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)

Los resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : Orense 0 vs Macará 1 (5 de marzo)

: Orense 0 vs Macará 1 (5 de marzo) Fase de Grupos : Macará 1 vs América de Cali 1 (9 de abril)

: Macará 1 vs América de Cali 1 (9 de abril) Fase de Grupos : Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril)

: Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Alianza Atlético 0 vs Macará 2 (30 de abril)

: Alianza Atlético 0 vs Macará 2 (30 de abril) Fase de Grupos : Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo)

: Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : Macará 0 vs Alianza Atlético 0 (21 de mayo)

: Macará 0 vs Alianza Atlético 0 (21 de mayo) Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Macará 0 (28 de mayo)

Horario Santos y Macará, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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