Santa Fe vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores

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Santa Fe recibirá a Corinthians, en el marco de la fecha 4 del grupo E de la Copa Libertadores, el próximo miércoles 6 de mayo a partir de las 20:30 horas, en el Campín.

Así llegan Santa Fe y Corinthians

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

Santa Fe sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Platense. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores

Corinthians viene de derrotar a Peñarol con un marcador 2 a 0. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 2 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 6 goles y no ha recibido ninguno en su portería.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el marcador favoreció a Corinthians con un marcador de 2-0.

Corinthians alcanzó hasta el momento 9 puntos y lleva convertido 6 goles. De esta forma, lidera la tabla de posiciones del grupo, mientras que El Cardenal sigue en la parte baja, con 1 unidad y 2 tantos.

Fechas y rivales de Santa Fe en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Santa Fe y Corinthians, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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