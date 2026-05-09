Sábado hípico en el Hipódromo de Valencia

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Semana hípica en el Hipódromo de Valencia con carreras este sábado 09 de mayo de 2026 donde, de las ocho competiciones inscritas, una es la Copa “Unión de Entrenadores del Estado Carabobo”. Esta carrera será la séptima de la jornada y podrás apostarla en MeridianoBet.

En la pista se encontrarán yeguas de 3 y más años las cuales son Flecha Monton (1), Sra Florencia (2), Money on Time (3), Queen of South (4), Amor Amor (5), Snow Sensations (6), Stella Cadente (7) y Lady Rossy (8) que tendrán que recorrer 1.400 metros de distancia.

Desde MeridianoBet recomendamos apostar a la potra Amor Amor (5) y aprovechar de sellar el cuadro del 5y6.

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Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González