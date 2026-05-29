Sábado hípico en el Hipódromo de Valencia

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Semana hípica en el Hipódromo de Valencia con carreras este sábado 30 de mayo de 2026 donde, de las ocho competiciones inscritas, una es la Copa “Tuki Monton”. Esta carrera será la séptima de la jornada y podrás apostarla y sellar tu ticket en MeridianoBet.

En la pista se encontrarán caballos de 3 y más años en una distancia de 1.200 metros, los cuales son Forzesco (1), Sobrador (2), New Rocket (3), King Bulbs (4), Masttery (5), Skull Trooper (6) y Super Mathias (7)

Desde MeridianoBet, recomendamos apostarle a 4-7-5-1

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Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González