Sábado de selectiva en Valencia

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Este próximo sábado 20 de junio se conmemora parte de la historia de Venezuela en el Hipódromo de Valencia con el Clásico “Batalla de Carabobo”. Esta selectiva y las demás competiciones del día las puedes apostar en MeridianoBet e incluso sellar tus cuadros.

En la pista se encuentran 8 potros y 1 hembra quienes competirán en una larga distancia de 2.000 metros en la octava carrera, siendo la quinta válida de la tarde sabatina, todos con 3 y más años.

Los ejemplares que se encontrarán son Brianna (1), El Gran Luis (2), El De Will (3), Pompeyo (4), Shakman (5), Templario (6), Animal Jungle (7) y Peterose (8). Desde MeridianoBet consideramos al 6-8-7 como buenas opciones para sellar el cuadro de 5 y 6.

Ya tienes las opciones, solo falta ingresar en la plataforma y explorar todas las opciones que tenemos disponibles para multiplicar tus ganancias en MeridianoBet donde, además, tienes asegurado tu cashbak al terminar la última carrera del día. En MeridianoBet siempre juegas y ganas.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González